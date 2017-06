Während Nazdar Hussein Dawood (von links) für ihren Sohn Simon an einer Schultüte bastelt, bemalt Gesine (12) einen Turnbeutel und ihre Mutter Sabine Laskowski beklebt ebenso wie Burkhard Ahrens Schultüten mit Zahlen und Sternen.© Torsten Lippelt

Laatzen-Mitte

Schultütenbasteln in der Arche wird wiederholt

Eine an diesem Ort ungewohnte Runde hat sich am Freitagmorgen im Umsonstladen im Kirchenzentrum Arche an der Marktstraße getroffen: Kinder, Eltern und sonstige Erwachsene haben Schultüten gebastelt und Turnbeutel oder Federmäppchen künstlerisch gestaltet: als Teil des Projektes "Fit im Leben".