Im Februar 2016 trafen sich Schüler der beiden Laatzener Schulzentren sowie der Förderschule zu einer fiktiven Ratssitzung im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums.© Stephanie Zerm (Archiv)

"Pimp your Town"

Schulklassen können sich für Planspiel bewerben

Was braucht die Stadt Laatzen aus Sicht von Schülern? Über welche Anträge diskutieren und stimmen sie ab, wenn sie in die Rolle von Kommunalpolitikern schlüpfen ? Darum geht es bei der Neuauflage des im September startenden Planspiels Pimp your Town. Bis zum 25. August können sich Klassen anmelden.