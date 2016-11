Die AES-Schüler Jan-Luca Biester, Leon Renner, Gurneet Mangat und Carolin Falke lesen bei der Gedenkfeier Auszüge aus einem Gespäch zwischen Propagandaminister Joseph Goebbels, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, dem NS-Politiker Hermann Göring und der Versicherungswirtschaft vom 12. November 1938.© Daniel Junker

Gleidingen

AES-Schüler erinnern an Pogrome

Die Stadt Laatzen hat am Mittwochabend am Gedenkstein in Gleidingen an die Ereignisse der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnert. Erstmals beteiligten sich auch Schüler der Albert-Einstein-Schule (AES) an der Gedenkveranstaltung.