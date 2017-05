Rund 140 Besucher sind zum Open-Air-Gottesdienst in den Park der Sinne gekommen.© Stephanie Zerm

Laatzen-Mitte

Im Park bekommt jeder ein Stück vom Himmel

Rund 140 Besucher sind am Donnerstag zu einem Freiluft-Himmelfahrtsgottesdienst in den Park der Sinne gekommen. Dort erhielt jeder "Ein Stück vom Himmel auf Erden" - eine auf Papier geklebte Spiegelfolie. Die Aktion sollte dazu ermuntern, auch in schwierigen Zeiten Zuversicht zu verbreiten.