Voll konzentriert: Die zehnjährige Marisa Steinort (vorn) übt für den Wettbewerb, bei dem sie um ein 10.000 Euro teures Leihinstrument spielt. Laura Kügler begleitet die junge Musikerin auf dem Klavier.© Daniel Junker

Rethen

Marisa spielt in Berlin um eine 10.000-Euro-Geige

Länger als ihr halbes Leben spielt die 10-jährige Marisa Steinort Geige. Am Samstag nimmt die die zweifache Gewinnerin von Jugend musiziert an einem Wettbewerb in Berlin teil, dessen Hauptpreise 10.000 Euro teure Leihinstrumente sind. Ein Kamerateam des NDR begleitet die junge Rethenerin dabei.