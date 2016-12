Eine 78-jähriger Autofahrer ist mit seinem Auto auf die Stadtbahnschienen in Grasdorf geraten.© Gerald Senft

| Johannes Dorndorf

Grasdorf

Renter legt Stadtbahnverkehr lahm

Ein Rentner aus Burgwedel hat am Samstagabend den Stadtbahnverkehr in Grasdorf zum Erliegen gebracht. Der Mann fuhr mit seinem Geländewagen in das Gleisbett der Schienen und blieb dort stecken. Die Feuerwehr bewegte das Auto zwar, musste aber am Ende ein Bergungsunternehmen rufen.