Jeder Handgriff sitzt: Die Heißplastikmasse wird in einem Kocher auf 200 Grad Celius erhitzt, eh sie in den sogenannter "Zieher" gegossen und auf die Fahrbahn gebracht wird. Ein dritter Mitarbeiter streut sandartige Glasperlen auf die binnen zwei Minuten erhärtende Masse, sodass die Haltelinie auch nachts im Scheinwerferlicht gut zu sehen ist.© Astrid Köhler

Laatzen-Mitte

Die neue Haltelinie gibts heiß aus dem Eimer

Was nach Jahren verblasst ist, strahlt wieder weiß und ist gut erkennbar – auch nachts. Die Region verpasst einigen ihrer Straßen in Laatzen in dieser Woche eine Frischekur. Sie lässt an mehreren Stellen Markierungen erneuern, unter anderem an der Erich-Panitz-Straße.