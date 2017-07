Frank Siegmund schlägt auf dem Golfplatz in Gleidingen ab.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Gleidingen/Rethmar

Polizisten messen sich beim Golfturnier

Sonst lösen sie Kriminalfälle, jetzt messen sie sich auf dem grünen Rasen: Beim internationalen Polizeigolfcup tragen 180 Polizisten und deren Ehepartner aus dem In- und Ausland am Freitag und Sonnabend ein Golfturnier auf den Plätzen in Gleidingen und Rethmar (Sehnde) aus.