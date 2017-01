Symbolbild.© Uwe Dillenberg

| Frerk Schenker

Festnahme in Rethen

Polizei sucht Einbrecher mit Hunden und Hubschrauber

Die Polizei hat am Freitagabend in Rethen einen Einbrecher gefasst. Der Mann hatte sich an einem Gebäude im Kandisweg zu schaffen gemacht. Mithilfe eines Hubschraubers und Spürhunden gelang es den Beamten, den Mann zu stellen.