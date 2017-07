Die Polizei ermittelt.© Symbolbild

| Kim Gallop

Laatzen-Mitte

Polizei nimmt nachts Einbrecher fest

Beamte des Polizeikommissariats Laatzen haben am Sonntag gegen 5 Uhr morgens einen 30-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor versucht zu haben, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Würzburger Straße einzubrechen.