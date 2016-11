Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss? Zwei Teams der Polizei Laatzen kontrollieren am Montag Autofahrer an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen, nahe der Stadtgrenze zu Hannover.© Astrid Köhler

Alt-Laatzen

Polizei kontrolliert Dutzende Autofahrer

Pylone und Polizeiautos auf der Hildesheimer Straße: Bei einem ganztägigen Sondereinsatz in Alt-Laatzen hat die Laatzener Polizei am Montag Verkehrsteilnehmer gesucht, die unter Drogeneinfluss Auto fahren. Die Beamten wurden fündig – nicht nur in diesem Bereich der Verkehrsverstöße.