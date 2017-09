An der Haltestelle Orpheusweg ist am Montagabend ein 17-Jähriger überfallen worden. Einer der vier Verdächtigen wurde am Dienstag von einem Zeugen beim Einkaufen wiedererkannt. Auch die Identitäten seiner drei möglichen Mittäter sind der Polizei inzwischen bekannt. Die Ermittlungen dauern an.© Dorndorf (Archiv)

Nach Überfall in Gleidingen

Polizei findet die vier mutmaßlichen Täter

Erfolgreicher Zeugenaufruf: Nach dem Überfall auf einen 17-Jährigen am Montagabend in Gleidingen hat die Polizei die vier mutmaßlichen Täter ermittelt: Zwei 16-Jährige sowie ein 19 und 20 Jahre alter Mann werden verdächtigt, den Jugendlichen an der Stadtbahnhaltestelle Orpheusweg überfallen zu haben.