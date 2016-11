Die polizeilichen Ermittlungen in Alt-Laatzen dauern an. Ein unbekannter Autofahrer soll hier am Dienstagnachmittag zwei Schüler der Grundschule Rathausstraße auf dem Heimweg angesprochen und zum Einsteigen in seinen Wagen animiert haben. Die Eltern der Kinder erstatteten daraufhin Anzeige.© Astrid Köhler