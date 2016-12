Der Politologe Peter Brokmeier wird am Neujahrstag im Laatzener Gemeindezentrum Arche von der Laienkanzel predigen.© Daniel Junker/Privat

| Thomas Böger

Laatzen-Mitte

Politologe singt Neujahr das "Hohelied der Liebe"

Auf die Laienkanzel beim Festgottesdienst der Kirchenregion Laatzen wird am Neujahrstag 2017 der Politologe Peter Brokmeier steigen. Sein Vortrag am Sonntag, 1. Januar, um 17 Uhr in der Arche der Thomasgemeinde an der Marktstraße wird sich mit dem "Hohelied der Liebe" befassen.