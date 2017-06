Qualm und piepender Heimrauchmelder: Die Ortsfeuerwehr ist am Mittwochnachmittag an der Kurzen Straße in Alt-Laatzen gefordert.© Senft

Alt-Laatzen

Plastikteile qualmen auf eingeschaltetem Herd

Ein piepender Heimrauchmelder, Qualm und kein Mensch, der die Wohnungstür öffnete, haben am Mittwochnachmittag Anwohner der Kurzen Straße alarmiert. Die verständigte Feuerwehr war bereits unterwegs – bei einem Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft an der Pestalozzistraße. Verletzt wurde niemand.