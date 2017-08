Ella (von links, 9), Julian (9) und Leon (11) habe eine Quizfrage im Baum gefunden.© Stephanie Zerm

Alt-Laatzen

"Wölfe" heulen seit einem Jahr an der Kirche

Gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, im Zelt schlafen und viel in der Natur unterwegs sein: Die traditionellen Angebote der Pfadfinder kommen auch heute noch gut an. Die vor einem Jahr gegründete neue Gruppe "Die Wölfe" ist bei Kindern beliebt - bei mehr Zuwachs soll eine weitere Gruppe entstehen.