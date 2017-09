Chefarzt Prof. Oliver Rühmann.© Stefan Gallwitz

Patientenforum in Grasdorf

Klinikärzte informieren über Gelenkverschleiß

"Was tun bei Gelenkverschleiß am Knie?" ist das Thema des nächsten Patientenforums am Dienstag, 26. September, im Regionsklinikum Agnes Karll in Grasdorf. Antworten geben der Chefarzt Oliver Rühmann und weitere Klinikärzte ab 18 Uhr in der Cafeteria des Krankenhauses an der Hildesheimer Straße 158.