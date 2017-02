Bei einem Küchenbrand in Oesselse ist die Ortsfeuerwehr Ingel-Oesselse im Einsatz.© Gerald Senft

87-Jährige kommt nach Küchenbrand in Klinik

In einem Einfamilienhaus in Oesselse kam es am Sonntag gegen 14.40 Uhr zu einem Küchenbrand. Die 87-jährige Bewohnerin kam in ein Krankenhaus. Die Küche wurde durch Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Gebäudeschaden entstand nicht.