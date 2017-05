Ortsbrandmeister Frank Bezdiak und seine Frau Manuela haben sich am Freitag das Ja-Wort gegeben.© Gerald Senft

| Björn Franz

Ingeln-Oesselse/Laatzen

Zwei Feuerwehrfahrzeuge vor dem alten Rathaus in Laatzen sorgten am Freitagnachmittag für reichlich Interesse. Die Einsatzkräfte mussten aber kein Feuer löschen, sondern gratulierten Frank Bezdiak, dem Ortsbrandmeister von Ingeln-Oesselse, und seiner Frau Manuela nach deren standesamtlicher Trauung.

Ingeln-Oesselse/Laatzen. Pünktlich um 14 Uhr betraten Manuela und Frank Bezdiak das Trauzimmer und sagten "Ja" zueinander. Während das Hochzeitspaar und die Trauzeugen drinnen der Zeremonie beiwohnten, bereiteten die Kameraden aus Ingeln-Oesselse und Laatzen draußen schon einen "Parcours" vor.

Als die frisch Vermählten herauskamen, mussten sie erst einmal ein Herz mit kleinen Scheren auszuschneiden, bevor sie durch das entstandene Loch hindurchsteigen konnten. Eine Spirale aus Schläuchen säumte danach den Weg in Richtung Drehleiter, mit der es auf etwa 23 Meter Höhe ging. Beide genossen die Auffahrt sichtlich und ließen ihre Blicke weit in die Masch hinein schweifen. Mit einer Zugsäge zerteilten die Eheleute anschließend in Handarbeit einen Baumstamm.

Wieder unten angekommen konnte das Brautpaar viele Glückwünsche entgegennehmen. Übrigens ist nicht nur Frank Bezdiak in Ingeln-Oesselse sehr bekannt. Während er die Ortsfeuerwehr schon seit mehr als zehn Jahren leitet, sorgt seine Ehefrau bei einem ortsansässigen Bäcker dafür, dass es immer frische Brötchen gibt.