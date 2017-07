Das neue Flüchtlingsheim an der Hildesheimer Straße in Rethen ist beinahe fertig, die Außenanlagen müssen noch angelegt werden.© Kim Gallop

Rethen

Neues Flüchtlingsheim wird August eröffnet

Das Neubau des Flüchtlingsheims an der Hildesheimer Straße in Rethen soll am 1. August seinen Betrieb aufnehmen. In dem Gebäude können bis zu 130 Schutzsuchende untergebracht werden. Ein Betreiber ist bereits gefunden. Für Freitag, 28. Juli, plant die Stadt einen Tag der offen Tür.