Von zwei auf null: In Ingeln-Oesselse wird es in absehbarer Zeit gar kein Geldinstitut mehr geben. Die dortige Volksbankfiliale soll im Oktober geschlossen werden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite will die Sparkasse ihre in den Öffnungszeiten bereits eingeschränkte Filiale nach derzeitigem Stand im Laufe des Jahres 2018 komplett schließen.© Astrid Köhler

Ingeln-Oesselse

Wie Sparkasse will auch Volksbank Filiale schließen

Von der am Freitag angekündigten Filialschließung der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen sind mit Grasdorf und Ingeln-Oessele auch zwei Geschäftsstellen in Laatzen betroffen. In dem Doppeldorf gibt es mit dem angekündigten Rückzug der Sparkasse damit in absehbarer Zeit gar kein Geldinstitut mehr.