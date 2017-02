Vom klassischen Marsch bis hin zu modernem Pop: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen begeistert in der St.-Marien-Kirche.© Carolin Müller

Grasdorf

Musikzug spielt in voll besetzter Kirche

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen hat am Sonntag sein elftes Konzert in der St.-Marien-Kirche in Grasdorf gegeben. Vor voll besetztem Haus spielten die 30 Musiker des Blasorchesters ein breit gefächertes Programm vom klassischen Marsch bis hin zu modernem Pop.