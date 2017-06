19 Mitglieder des Kunstkreises Laatzen – darunter Detlef Topel (von links), Bärbel Lauterbach, Margitta Leonhardt, Antje Krüger, Dietmar Weiß und Petra Endemann – stellen unter dem Titel "Mal was anderes" aktuelle Arbeiten in der Galerie des Vereins an der Hildesheimer Straße 368 in Rethen aus. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Rethen

19 Kunstkreis-Mitglieder laden zur Werkschau ein

19 Mitglieder vom Kunstkreis Laatzen zeigen ab Sonntag eigene Werke in der Galerie an der Hildesheimer Straße in Rethen. Insbesondere stellen die Hobbykünstler unter dem Titel "Mal was anderes..." Arbeiten aus, die im vergangenen Jahr bei verschiedenen Kunstkreis-Kursen entstanden sind.