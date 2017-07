Bürgermeister Jürgen Köhne hält die Begrüßungsrede beim Tag der offenen Tür in der neuen Rethener Flüchtlingsunterkunft.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Rethen

Mehr als 100 Gäste besichtigen Flüchtlingsheim

Die neue Flüchtlingsunterkunft an der Hildesheimer Straße ist fertig: Am Freitag lud die Stadt zum Tag der offenen Tür ein, so dass sich Laatzens Bürger ein Bild machen konnten. Der erste Eindruck: Die Räume sind sparsam eingerichtet, dafür bieten Gemeinschaftsräume die Möglichkeit für Kursangebote.