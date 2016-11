| Johannes Dorndorf

Alt-Laatzen

Mann soll Schulkinder angesprochen haben

Vor der Grundschule an der Alten Rathausstraße soll am Dienstag ein Mann aus einem Auto heraus Kinder angesprochen haben. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, hätten Eltern sich am Nachmittag telefonisch beim Laatzener Kommissariat gemeldet und Anzeige erstattet.