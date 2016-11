© Dpa

| Johannes Dorndorf

Laatzen

Unbekannter rammt Schild und fährt weiter

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht: Unbekannte haben am vergangenen Dienstag ein Verkehrsschild an der B-6-Abfahrt zur B443 in Richtung Pattensen gerammt. Obwohl das Auto offenbar stark beschädigt war, setzen die Unfallflüchtigen ihre Fahrt fort.