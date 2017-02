Der Männerchor Orpheus bei einem Auftritt vor etwa 150 Zuschauern in der Gleidinger Sporthalle.© Daniel Junker (Archiv)

Gleidingen

Männerchor Orpheus sucht für Projektchor Sänger

"Männer, so singt doch", heißt ein Projekt, mit dem die Männerchöre in der Region Nachwuchs suchen. Mit einem aus mehr als 100 Sängern bestehenden Projektchor will der Kreis-Chorverband Hannover am 23. September auf die Situation aufmerksam machen. Mit dabei: der Männerchor Orpheus.