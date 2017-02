Symbolbild Ortsfeuerwehr Laatzen.© Astrid Köhler

Laatzen-Mitte

45-Jährige bleibt erneut mit Aufzug stecken

Es wirkte wie bei dem TV-Format Versteckte Kamera: Eine 45-Jährige ist in Laatzen-Mitte innerhalb weniger Tagen zweimal mit demselben Aufzug stecken geblieben. Eine halbe Stunde lang musste die Frau am Freitag in dem Lift eines Mehrfamilienhauses ausharren, eh sie die Ortsfeuerwehr befreien konnte.