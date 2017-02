Laatzener Jusos beteiligen sich vor dem Gedenkstein für die jüdische Gemeinde und Synagoge in Gleidinen an der weltweiten Social-Media-Kampagne "WeRemember" des jüdischen Weltkongresses (von links): Ali Reza Sakhizada, Joshua Pigorsch, Rodi Bishar und Aleksandr Bogdan. © privat

Gleidingen

Jusos gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Die Laatzener Jusos haben bei zwei Aktionen in Gleidingen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Sie legten Rosen an den dortigen Stolpersteinen nieder und beteiligten sich mit einem Foto vor dem Gedenkstein, Thorstraße, an der Social-Media-Kampagne "WeRemember" des Jüdischen Weltkongresses..