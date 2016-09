Andreas Quasten (von links), Carmen Karwehl, Britt Wischhusen und Thomas Schult bilden gemeinsam mit Klaus Gervais (nicht im Bild) den neuen Vorstand der Laatzener Grünen.© privat

| Johannes Dorndorf

Laatzen

Grüne wählen neue Doppelspitze

Die Laatzener Grünen halten an der Trennung von Amt und Mandat fest: Weil der bisherige Co-Vorsitzende Mathias Krüger in den neuen Rat der Stadt gewählt wurde, stellt der Ortsverband seinen Vorstand um. Neu in der Doppelspitze ist Andreas Quasten.