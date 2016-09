Gefahrguteinsatz an der Albert-Einstein-Schule: Nachdem in einem Schrank der Chemikaliensammlung im L-Trakt ein korrodiertes Gefäß mit Natrium gefunden wurde und ein Fachmann der Feuerwehr dieses untersucht hatte, wurde um 13.40 Uhr der Laatzener Gefahrgutzug zur Hilfe gerufen. Rund 150 Schüler aus dem Gebäudetrakt wurden nach Hause geschickt. Stattdessen kamen 46 zusätzlich geschulte Feuerwehrleute, um das Gefäß in Übergefäßen zu sichern. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz erfolgreich beendet.© Astrid Köhler