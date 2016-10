Mo Asumang© Jens Kalaene

| Johannes Dorndorf

Alt-Laatzen

Frauenzentrum zeigt Film "Die Arier"

Das Frauenzentrum Laatzen zeigt am nächsten Mittwoch den Film "Die Arier" von Mo Asumang. Die Autorin und TV-Moderatorin geht in dem Dokumentarfilm der Frage danach, was hinter der Idee der sogenannten "Herrenmenschen" steckt - und spricht unter anderem mit Mitgliedern des Klu-Klux-Klans.