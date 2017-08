Fest der Sinne: Zahlreiche Vereine, örtlichen Einrichtungen und Bands präsentieren sich bei der dreitägigen Stadtfestfeier im Park der Sinne.© Torsten Lippelt

8. Fest der Sinne

Laatzen feiert dreitätiges Stadtfest im Park

Zum 8. Mal hat Laatzen am Wochenende sein „Fest der Sinne“ genanntes Stadtfest im Park gefeiert. Selbst ein Gewitterregen am Samstagabend konnte die gute Laune der zahlreichen Besucher nicht verderben. Ein besonderer Hingucker in dem bunten Programm aus Musik, Show und Aktionen war die Wasserorgel.