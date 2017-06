Heizte den mehr als 300 Besuchern am Sonntag im Park der Sinne ordentlich ein: Das Blasorchester „LaWinds“© Achim von Lüderitz

Laatzen-Mitte

LaWinds spielt vor mehr als 300 Zuhörern im Park

Stets zum Schuljahresende lädt das aus Musik- und Albert-Einstein-Schülern bestehende Blasorchester LaWinds zum Konzert in den Park der Sinne ein. Aber wohl noch nie war die Kulisse vor mehr als 300 Zuhörern so eindrucksvoll wie am Sonntag zum Abschied des Orchesterleiters Michael Thienel-Wedeking.