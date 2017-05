Wellen, Meer, Leuchtürme und jede Menge Wind: Die 32-jährige Künstlerin Svenja Starke zeigt ab Sonnabend, 13. Mai, ihre Ausstellung "Küstenwind" beim Kunstkreis in Laatzen.© privat

Rethen

Bilder beim Kunstkreis zeigen den "Küstenwind"

Wellen, Meer, Leuchttürme und jede Menge Wind: Das zeigen die Bilder von Svenja Starke. Am Sonnabend, 13. Mai, um 16.30 Uhr eröffnet der Kunstkreis Laatzen eine Ausstellung der 32-Jährigen. Unter dem Titel "Küstenwind" können Besucher in Rethen zahlreiche maritime Bilder in Pastellkreide sehen.