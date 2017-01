Hildesheimerstraße / Erich-Panitz-Straße

Kreuzung soll entschärft werden

So wie der Kreuzungsbereich der Hildesheimer zur Erich-Panitz-Straße aktuell aussieht, wird er nicht bleiben. Aufgrund erhöhter Unfallzahlen und weiterer Defizite will die Region in Absprache mit der Stadt Laatzen möglichst schon im Sommer mit dem Umbau beginnen.