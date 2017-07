Vorsorge gegen weiter steigende Pegelstände: Die Mitarbeiter der Stadt erhöhen den Deich an der Ohestraße mit Sandsäcken.© Dorndorf

Laatzen/Koldingen

Leinepegel ist auf Allzeithoch

So viel Wasser führte die Leine noch nie: Der Leinepegel bei Koldingen hat am Donnerstagnachmittag ein neues Allzeithoch von 4,99 Meter erreicht. Die Stadt Laatzen hat am Donnerstag vorsorglich den Deich nahe der Grasdorfer Ohestraße mit Sandsäcken erhöht.