Regionspräsident Hauke Jagau (von links), Matthias Bracht, Geschäftsführer Medizin im Klinikum Region Hannover, und Martin Langsdorf, Pflegedirektor Klinikum Region Hannover West (rechts), verabschieden Ernesto Nebot (Dritter von links).© Stephanie Zerm

Grasdorf

Ein Abschied in den Ruhestand, der keiner ist

28 Jahre lang hat Ernesto Nebot unter anderem als Pflegedienstleiter für das Klinikum Region Hannover gearbeitet. Am Dienstag ist der Rethener in den Ruhestand verabschiedet worden. Dieser wird jedoch alles andere als ruhig. Denn Nebot will sich mit einer Beratungsfirma selbstständig machen.