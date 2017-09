Die Kita an der Masch hat aktuell einen Hortplatz zu vergeben – aber dies zieht sich hin.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Laatzen

Kita-Platz bleibt trotz Warteliste wochenlang vakant

Hortplätze sind in Laatzen derzeit Mangelware: Die Stadt musste in diesem Schuljahr wieder mehreren Familien Absagen erteilen. Jetzt stellt sich heraus, dass in Alt-Laatzen ein Platz seit Schuljahresbeginn vakant ist, obwohl es Bewerber gibt. Die Stadt begründet dies mit einem Personalengpass.