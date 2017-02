Das Polizeikommissariat in Laatzen. © Astrid Köhler (Archiv)

Laatzen-Mitte

Unbekannte brechen fünf Kellerverschläge auf

Offenbar haben sie nicht gefunden, was sie suchten. In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte an der Hohenrode in fünf Kellerverschläge eingebrochen. Gegenstände sollen nach Informationen der Polizei aber nicht entwendet worden sein - im Gegensatz zu einem weiteren Kellereinbruch an der Marktstraße.