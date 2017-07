Heinz D. Kaufmann arbeitet täglich drei bis vier Stunden an seinen Büchern© Böger (Archiv)

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Kaufmann liest aus seinen Kriminalromanen

Der Ingelner Heinz D. Kaufmann hat vor kurzem gleich zwei Krimis veröffentlicht. Nun liest er in Laatzen gleich zweimal aus den Werken: Am 4. August kommt er in Victor's Residenz Margarethenhof, am 8. August folgt eine Lesung im Laatzener Stadthaus.