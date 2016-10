Der Gospelchor Just Spirit gibt am Sonntag, 30. Oktober, ein Konzert in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche.© Lippelt

Grasdorf

Just Spirit gibt Konzert bei St. Marien

Der Gospelchor Just Spirit gibt am Sonntag, 30. Oktober, ein Konzert in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche. Anlass ist das 22-jährige Bestehen des Ensembles, das im September 1994 aus dem Volkschor Grasdorf hervorgegangen ist.