Anna Kordaszewska (Klarinette), Kinga Kordeczka (Querflöte), Oliwia Pacura (Viola), Lucja Zahorska (Schlagzeug), Marta Gadzina (Violine) und Dominik Gilewski (Klavier) geben am Freitag, 4 August, ein Konzert in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche. Begleitet werden sioe von Monika Swiechowicz am Klavier.© privat

Grasdorf

Junge Musiker aus Krakau spielen bei St. Marien

Sechs Musiker aus Krakau geben am Freitag, 4. August, ab 18 Uhr ein Konzert in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche. Die jungen Talente, die derzeit in der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Krakau ausgebildet werden, spielen klassische Werke von Schubert bis Chopin.