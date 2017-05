Wechsel bei St. Marien in Grasdorf: Baron Jobst von Alten (kleines Bild links) übergibt das von ihm seit 2004 ausgeübt Patronatsamt im Rahmen eines Festgottesdienstes am Sonntag, 7. Mai, an seinen Sohn Christian-Friedrich von Alten.© Junker, privat, Zerm (Archiv)

Grasdorf

Patronatswechsel wird am Sonntag vollzogen

Die Verbindung der Kirchengemeinde St. Marien zu ihrem Patron gilt seit jeher als eng. Das gilt auch in Bezug auf den jetzigen Patron Jobst von Alten. Aus Altersgründen übergibt der sein Amt an seinen Sohn. Der Wechsel wird am Sonntag bei einem Festgottesdienst in der Grasdorfer Kirche vollzogen.