33 Prozent: In keiner anderen Regionskommune leben anteilig so viele Schulkinder im sogenannten Leistungsbezug wie in Laatzen. © Astrid Köhler

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Jeder 3. Laatzener Schüler ist leistungsberechtigt

Jedes dritte Schulkind in Laatzen lebt in einkommensschwachen Familien und hat so Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) – so viel wie in keiner andere Regionskommune. Was der jüngste BuT-Bericht noch deutlich macht: Nur 72 Prozent der Berechtigten nutzten zuletzt Angebote.