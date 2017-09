Der Investor Klein Immobilien aus Hannover will das siebengeschossige Bürohaus mit Tiefgarage direkt auf dem Eckgrundstück der Senefelderstraße hin zur Erich-Panitz-Straße und mit Blick auf den Park der Sinne bauen.© Fahr+Ramiro Architekten

Laatzen-Mitte

Investor plant siebengeschossiges Bürohaus am Park

Das nächste große Bauprojekt in Laatzen-Mitte kündigt sich an: Ein Investor will 2018 ein siebengeschossiges Bürogebäude mit Tiefgarage auf einem Eckgrundstück an Senefelderstraße zwischen dem Park der Sinne und der Erich-Panitz-Straße bauen. Hauptmieter wird die DRK-Rettungswache.