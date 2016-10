Innerhalb von zwei Stunden wird Frank Kohl zu Francine D.© Stephanie Zerm

Rethen

Die Wandlung zur Frau dauert zwei Stunden

Mehrmals im Jahr wird aus Frank Kohl die rothaarige Francine D. In den vergangenen Jahren ist er bereits in zahlreichen Städten in ganz Deutschland mit seiner Travestieshow aufgetreten. Dabei steht für ihn vor allem der Spaß im Vordergrund.