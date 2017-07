Durch dieses Fenster sind die Einbrecher in Martha Niemanns Haus eingestiegen. Es war bereits der vierte Einbruch bei der Rethenerin.© Stephanie Zerm

Rethen

Einbrecher verwüsten viermal dasselbe Haus

Martha Niemann ist verzweifelt. Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in das Haus der 81-Jährigen in Rethen eingedrungen und haben alle Zimmer verwüstet. Wieder einmal. Denn der Einbruch ist bereits der vierte, mit dem die Rentnerin fertig werden muss.