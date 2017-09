Die Immanuelkantorei unter der Leitung von Kreiskantor Zoltán Suhó – hier mit Solisten und Orchester beim Eröffnungskonzert am 16. Juni – will im Dezember das Weihnachtsoratorium aufführen. © Alexander Eidt (Archiv)

Alt-Laatzen

Wer will das Weihnachtsoratorium mitsingen?

Jahrzehntelang sang die Immanuelkantorei am Freitag vor dem zweiten Advent die Böhmische Messe in der Immanuelkirche. Am 8. Dezember 20 Uhr wird nun erstmals unter der Leitung Zoltán Suhós das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und Camille Saint-Saens aufgeführt. Wer will, kann mitmachen.