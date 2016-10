Der Kinderbücherschrank in Rethen auf dem Thieplatz an der Ecke Schmiedestraße und Thiestraße soll mit neuen Büchern bestückt werden - dafür werden Spenden benötigt.© Daniel Junker

Rethen

Im Kinderbücherschrank fehlt es an Nachschub

Seit gut vier Jahren steht am Rethener Thieplatz – an der Ecke Thiestraße/Schmiedestraße –neben dem im Januar 2012 eröffneten allgemeinen Bücherschrank ein zweiter für Kinder. Beide Schränke werden offenbar gut genutzt, doch es gibt einen Wermutstropfen: Es mangelt an Nachschub an Kinderbüchern.